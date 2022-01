Saprissa y Santos ya conocen fecha y hora de su debut en Concacaf

El Deportivo Saprissa y el Santos de Guápiles conocieron este martes los horarios para los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Los santistas debutarán el martes 15 de febrero ante el New York City FC a las 7 p. m. en el Estadio Nacional.

Los morados recibirán al Pumas de México un día después en el Ricardo Saprissa a las 9 p. m.

Ambos clubes ticos cerrarán series en condición de visitantes.

El miércoles 23 de febrero a las 3 p. m., los guapileños irán al Banc of California Stadium en Los Ángeles.



Concacaf confirms dates and venues for 2022 Scotiabank Concacaf Champions League Round of 16



Details: https://t.co/qODeBBZUEk#SCCL22 pic.twitter.com/4LJTyFDSH0