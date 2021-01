Mitos y realidades sobre la vacuna contra COVID-19

Los mitos, las dudas y las conspiraciones han tratado de empañar la verdad desde que inició la pandemia del nuevo coronavirus. Con la llegada de la vacuna contra COVID-19 se han conocido, en medios informales, cientos de versiones que buscan confundir a la población.

Este jueves, en el programa 7 Días Radio, el doctor Roberto Arroba de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, aclaró las dudas. A continuación, les presentamos algunas de las consultas más comunes entre la población.

¿Las personas que se vacunen podrían enfermar de gravedad?

Mito. “Lo que está descrito en las publicaciones de las compañías farmacéuticas (como efectos secundarios) es dolor en el sitio de la inyección, puede haber inflamación en el sitio de la inyección, se podría poner roja la piel, un poco inflamada, podría haber fiebre, podría haber fatiga. Eso es lo que se ha descrito con una mayor frecuencia, siendo que fatiga o dolores musculares es lo más frecuente, esto se ha presentado en al menos un 3% de todas las personas vacunadas (…) El 97% de las personas que han vacunado no han referido tener un efecto adverso”, afirmó Arroba.

¿Las personas alérgicas deben esperar para vacunarse?

Realidad. “Aquellas personas que tienen historia de alergia moderada o severa, documentada, que hayan recibido atención médica o incluso que hayan tenido que estar hospitalizados, son aquellos casos en donde se tiene que tener más cuidado. Lo que se pide es que el médico tratante valore a la persona de previo y que le dé un certificado para que haga constar que la persona se puede vacunar”.

¿Las personas que se sometan a las vacunas pueden abstenerse de usar mascarillas?

Mito. “Según lo que hemos estimado es que a noviembre (2021) habremos aplicado los 6 millones de dosis, es decir, se habrían vacunado 3 millones de personas, esto sería el 60% de la población del país, por lo tanto, no pensamos que durante este año 2021 vayamos a dejar estas recomendaciones”.

¿Los hombres que se vacunen podrían presentar un aumento en los pechos?

Mito. “No hay ninguna evidencia de que esto pueda ocurrir”.

¿La vacuna podría modificar el ADN de las células humanas?

Mito. “Eso tampoco es cierto. Desde el punto de vista biológico una cosa es el ADN y otra el ARN. El ARN mensajero lo que hace es justamente llevar una partícula del virus, que es lo que hace que nuestro organismo produzca anticuerpos para que nos defendamos de estos virus, pero el ARN no ingresa en el ADN celular que es donde está la información genética de las personas”.

¿Las personas que están enfermas o enfermaron de COVID-19 podrán recibir las vacunas?

Realidad. “Las personas que tuvieron coronavirus pueden recibir la vacuna, pero el requisito es que la persona haya sido dada de alta y 90 días después puede aplicarse la vacuna, antes no.”

¿Será obligatorio vacunarse?

Mito. “No es obligatorio, el ministro ya lo ha dicho. Entonces, no pasaría nada si no se vacunan, pero el llamado es para que todos aprovechen esta vacuna que no todos los países tienen la oportunidad de tener, ni de tenerla tan pronto como la tenemos nosotros en el país”.

