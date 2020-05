Teano, ¿Esposa o hija de Pitágoras?: El misterio en torno a la mujer que se cree reemplazó matemático griego

Teano es una figura brillante que paradójicamente se esconde en la historia.

Aunque Hipatia es la primera matemática de la que se tiene registro detallado y confiable, algunas fuentes apuntan a que Téano pudo haber sido realmente la primera matemática.

Su nacimiento se ubica en el año 546 a.C, Hipatia nació mucho tiempo después, en el 355 d.C.

Conocer con exactitud quién fue esta pensadora de la antigüedad y cuáles fueron sus aportes se hace difícil no sólo por la escasez de evidencia que data de su época, sino porque vivió en un tiempo en el que las mujeres prácticamente no tenían ningún protagonismo fuera del hogar.

De hecho, era bien visto que la mujeres no hablaran en público.

"Para que Teano haya trascendido es porque tenía que ser una persona de una relevancia extraordinaria", me dice el matemático Manuel de León, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.

"Lo que se conoce son referencias de referencias, pero lo que sí es cierto es que si no hubiese tenido un talento excepcional, no sabríamos ni su nombre", indica uno de los fundadores del Instituto de Ciencias Matemáticas de España.

La pupila

El Diccionario de Biografías de Mujeres de la Ciencia señala que Teano fue, de acuerdo con algunas fuentes, la esposa de Pitágoras.

Otras teorías la identifican como su hija y la esposa del filósofo Brontino, uno de los amigos y discípulos más cercanos de Pitágoras.

Y, para añadir aún más confusión, hay otra versión que dice que era hija de Brontino.

Algunos incluso son más escépticos y creen que se trata de dos filósofas que se llamaban Teano.

Pero la mayoría parece inclinarse por que fue su esposa.

De hecho, se les atribuyen varios hijos en común. En la cifra y en los nombres también hay discrepancias.

Pitágoras y la equidad de género

En lo que parece que no hay duda es que fue alumna y llegó a ser maestra de su fraternidad.

"La escuela de Pitágoras fue muy revolucionaria porque si se mira la percepción de los grandes filósofos griegos, a la mujer no se le da un papel relevante”, reflexiona el matemático español.

"Para Aristóteles la mujer era un hombre mal hecho, un hombre con deficiencias".

Y Aristóteles vivió en una época posterior a la de Pitágoras.

Lo revolucionario de la academia de Pitágoras es que había igualdad de género: hombres y mujeres eran bienvenidos, la voz de la mujer era escuchada y se promovía el desarrollo de su propio pensamiento.

En su obra de 1690, “La historia de las mujeres filósofas”, el historiador francés Gilles Ménage identifica 27 pitagóricas que aparecían en textos antiguos.

"Muchas matemáticas a lo largo de la historia no pudieron ni siquiera acceder a estudiar matemáticas (formalmente) porque no se consideraba adecuado para las mujeres", reflexiona De León.

Teano consiguió hacerlo varios siglos antes de que a extraordinarias científicas como la francesa Sophie Germain, la rusa Sofya Kovalevskaya y la alemana Emmy Noether no se les dejara inscribirse en la universidad para estudiar matemáticas por el sólo hecho de ser mujeres.

"Pitágoras era conocido entre los contemporáneos que lo desaprobaban como el filósofo feminista", dijo en 1978 la entonces profesora emérita de Geofísica de la Universidad de Texas Ethel Ward McLemore.

"Teano es perfecta"

En un escrito sobre Teano, De León cita el libro de Marc-Alain Ouaknin "El misterio de las cifras" para recordar que Pitágoras tuvo que huir de su ciudad natal, Samos, probablemente por la tiranía de Polícrates.

Getty Images Pitágoras junto a sacerdotes egipcios en una obra que data de 1880.

Se cree que un hombre muy rico llamado Milón lo acogió en Crotona, lo que hoy es el sur de Italia.

Su admiración por Pitágoras lo hizo ayudarle a fundar su escuela: la Fraternidad Pitagórica.

Según Ouaknin, el poderoso Milón tenía una hija y no dudó en mandarla a estudiar a la escuela de su protegido.

Así habría comenzado la relación amorosa entre Teano, que se cree era 30 años menor, y su maestro.

En un artículo dedicado a Teano y titulado “La primera mujer matemática de la historia”, la revista Hypatia, órgano de divulgación científico-tecnológica del gobierno del estado de Morelos, en México, relata una anécdota sobre la pareja de matemáticos:

"Se cuenta que un discípulo joven se prendó de Teano en cuanto la vio y preguntó su edad a Pitágoras, quien le respondió:

‘Teano es perfecta y su edad es un número perfecto’.

‘Maestro, ¿no podría usted darme más información?’, insistió el enamorado, a lo que el pensador contestó:

‘La edad de Teano, además de ser un número perfecto, es el número de sus extremidades multiplicado por el número de sus admiradores que es un número primo’'".

La sucesora

De León recuerda que la fraternidad tuvo un final trágico, tras el enfrentamiento que se desató con la ciudad de Sibaris.

“Se desató una ola de descontento en Crotona contra Milón y Pitágoras, y la escuela fue incendiada. Se cree que Pitágoras y muchos de sus discípulos perecieron entre las llamas”, escribió el profesor.

Teano se salvó y, gracias a ella y otros discípulos, la fraternidad sobrevivió.

Getty Images En la escuela de Pitágoras surgieron ideas que trascendieron el tiempo y las fronteras. Esta obra es de 1864.

El que ella y sus hijas asumieran el liderazgo de la escuela en Crotona fue clave no sólo para continuar con las enseñanzas de Pitágoras en Grecia y en Egipto sino para sembrar la semilla de lo que sería la academia de Platón.

Y, además, para hacer que el pitagorismo se convirtiera en una de las grandes influencias del pensamiento científico y filosófico.

“Teano agarra el testigo y dentro de toda la gente que formaba parte de la escuela, ella tenía mucha fuerza y no por ser la esposa (o hija) de Pitágoras, sino por mérito propio”, me dice De León.

“Era importante conservar esas enseñanzas en una época en la que mucho del conocimiento se transmitía oralmente y no de forma escrita porque aún no se tenían las facilidades para la escritura”, señala.

“La importancia de la escuela de Pitágoras es el concepto del número como esencia de todas las cosas. Es como decir que las matemáticas están detrás de todo lo que vemos en el Universo”, explica el profesor.

Sus aportes

De acuerdo con el Diccionario de Biografías de Mujeres de la Ciencia, “no existen textos escritos de Teano”, sin embargo con el tiempo surgió una literatura cuya autoría se le adjudica a ella. Nuevamente la evidencia no es clara.

Getty Images Hipatia, la primera matemática de la que se tiene un registro detallado, fue asesinada por un grupo de cristianos.

Raúl Ibáñez, profesor de matemáticas de la Universidad del País Vasco (España), indicó que a Teano se le atribuyen importantes estudios sobre matemáticas en temas como la proporción áurea y los poliedros regulares.

“En medicina, ella y sus hijas alcanzaron cierta fama como curanderas, y fue famosa su victoria frente al médico Eurifón en un debate sobre el desarrollo del feto”, escribió el doctor en Matemáticas en el artículo “El asesinato de Pitágoras, historia y matemáticas”, publicado en el Cuaderno de Cultura Científica.

De acuerdo con Ibañez, algunos de los textos que se le atribuyen a la pensadora son: "Vida de Pitágoras", "Cosmología", "Teorema de la razón áurea", "Teoría de los Números", "Construcción del Universo" y algunos otros escritos, como "Sobre la piedad", "aunque se han perdido todos salvo algunos fragmentos y cartas".

De hecho, en su obra "Sobre la piedad" -escribe De León- se conserva este texto sobre Pitágoras:

"He oído decir que los griegos pensaban que Pitágoras había dicho que todo había sido engendrado por el Número. Pero esta afirmación nos perturba: ¿cómo nos podemos imaginar cosas que no existen y que pueden engendrar? Él dijo no que todas las cosas nacían del número, sino que todo estaba formado de acuerdo con el Número, ya que en el número reside el orden esencial, y las mismas cosas pueden ser nombradas primeras, segundas, y así sucesivamente, sólo cuando participan de este orden".

¿Corrigió al maestro?

Para algunos expertos ese párrafo es clave para mostrar cómo el aporte de Teano no se restringió a lo que decía su maestro.

"Como nos muestra el fragmento, la aclaración de Teano no es baladí, puesto que el modo en que se establece la relación número-objetos determina el modo de entender la doctrina de Pitágoras, y todo hace suponer que Teano corrige aquí a muchos expositores tanto antiguos como modernos", escribió la profesora de filosofía María Angélica Salmerón, en "Teano y la ciencia pitagórica", de la Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Universidad Veracruzana.

"Pero más allá de lo que ello significa, se ha planteado la posibilidad de que haya sido al propio Pitágoras a quien Teano corrigió en su doctrina del número", reflexionó la autora.

De hecho, Martin Cohen, autor de Women in philosophy and why there aren’t many ("Mujeres en la filosofía y por qué no hay muchas"), sugiere que fue ella quien “convirtió a Pitágoras a la opinión de que no eran los números sino el orden de los números lo que gobierna el Universo”.

Más allá de las matemáticas

De acuerdo con el profesor e investigador, Teano "ayudó al maestro a identificar la densidad del ‘éter’ que los pitagóricos suponían que rodeaba la Tierra y llenaba el espacio, así como otras complicadas cuestiones de geometría".

Getty Images En torno a la vida, obra y muerte del mismo Pitágoras han surgido muchas especulaciones. Se sabe que nació en la isla griega de Samos.

"Existe un documento atribuido a Teano en el cual se discute sobre metafísica, y hay informes de muchos otros escritos suyos en los que expresaba su visión sobre temas filosóficos femeninos, como el casamiento, el sexo, la ética y, por supuesto, la mujer".

"Algunos informes dicen que después de que Teano se convirtiera en directora de la escuela pitagórica fue capturada y torturada en un intento de obtener sus secretos, pero incluso después de las torturas más inenarrables (…) rehusó firmemente hablar".

Descifrar cuánto sabía realmente Teano o sus aportes concretos "es tan difícil como descubrir la misma información sobre el propio Pitágoras", señala el Diccionario de Mujeres de la Ciencia.

"Que Teano haya continuado operando la escuela de Pitágoras tras su muerte es con frecuencia afirmado pero no confirmado. Por lo tanto, sólo se puede decir que, de acuerdo con la tradición, Teano fue una matemática, una física y una administradora, alguien que mantuvo vivo un importante centro de instrucción para futuros matemáticos".

Y sólo con eso, se merece un puesto en la historia, aunque la pregunta de si fue la primera matemática siga cautivando a muchos.

