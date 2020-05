Trump dijo haber usado una mascarilla y que "se veía muy bien"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que logró superar su aversión a las mascarillas para hacer frente al coronavirus, pero que no quería ser fotografiado luciendo uno.



Durante una visita a una fábrica de Ford en Ypsilanti, Michigan, cuyos trabajadores fabricaron respiradores y otros equipos médicos en el marco de la pandemia de covid-19, Trump sujetó una mascarilla y proclamó haberla utilizado.



"Tenía puesta una antes. Usé una en esa área trasera pero no quise dar a la prensa el placer de verlo", dijo a los periodistas y fotógrafos que lo acompañaron en la visita.



Prácticamente todos en la fábrica utilizaron mascarilla, siguiendo la política de la empresa y las recomendaciones del gobierno para contener el avance del contagioso virus.



Trump, que presiona para dejar atrás la pandemia y reactivar la economía, nunca lució un barbijo en público, alegando que no se ajusta al aspecto que debe ofrecer como líder mundial.



Pero este jueves dijo que la mascarilla "era muy linda, se veía muy bien".