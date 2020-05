Una idea clara de juego y no improvisar son las claves del éxito de Jicaral

Ante la sanción del estratega Erick Rodríguez, el preparador físico de Jicaral, Gabriel Patat, comentó que la victoria de su equipo no es casualidad ya que manejan una idea clara de juego y no es un equipo que improvisa.



Patat defiende a labor de Rodríguez considerando que Jicaral es fiel a su estilo, y que incluso puede amoldarse a su rival para sacar los puntos necesarios durante sus compromisos.



Según Patat, el cuerpo técnico está muy contento con el trabajo del equipo, pero la vez son conscientes que no se ha ganado nada y para eso deberán cerrar bien el campeonato.



Jicaral se mantiene en la cuarta casilla, después que durante algunas horas fuera de Guadalupe, pero la victoria en San Carlos le devolvió la zona de clasificación.



Además, el “Huracán de la Península” se ubica a tan solo un punto del Club Sport Herediano, por lo que las opciones siguen creciendo para avanzar en la tabla de posiciones.



Finalmente, el preparador físico del equipo se refirió al nivel de Jurguens Montenegro, que ha sido sobresaliente y ha marcado diferencia.



Jicaral jugará en casa la próxima jornada ante el Municipal Grecia. El juego será el sábado a partir de las 3 p. m.