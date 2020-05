Diputados aprueban modificación al régimen de zonas francas pese a dudas sobre posible afectación

Los diputados aprobaron este jueves en primer debate el proyecto 21.294 para modificar la Ley de Régimen de Zonas Francas, específicamente en el apartado de exoneración al impuesto de bienes inmuebles.



Se trata de una interpretación auténtica del artículo 20 de la norma, específicamente en el inciso donde determina la “exención, por un período de diez años a partir de la iniciación de las operaciones, del pago de impuestos sobre el capital y el activo neto, del pago del impuesto territorial y del impuesto de traspaso de bienes inmuebles”.

El problema radica en que el impuesto territorial y el impuesto de bienes inmuebles son el mismo; sin embargo, esa confusión de términos provoca que algunas municipalidades cobren el impuesto a empresas sujetas a ese régimen.

El diputado de Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón, explicó que la intención de esta iniciativa es impulsar la reactivación económica a partir de darle claridad a las empresas para su establecimiento en el país o bien la permanencia en este, mediante el cumplimiento correcto de la ley y el disfrute de sus beneficios.

“Por años ha existido la confusión entre el impuesto de bienes inmuebles y el impuesto territorial, que al fin y al cabo tienen la misma connotación; sin embargo, esta exoneración prevista en este régimen especial para la atracción de inversión y empleos, actualmente no es aplicada de forma uniforme en todos los municipios y zonas francas”, dijo Chacón.

La propuesta fue ampliamente respaldada por el Plenario, sin embargo varios legisladores aseguraron que apoyan la iniciativa siempre y cuando no tenga efectos retroactivos: es decir, que ninguna municipalidad tenga que devolver dineros pagados errónea y así no afectar su estabilidad financiera en momentos de crisis económica.

Chacón confirmó en su intervención que ahora mismo hay procesos judicializados al respecto, pero no precisó cuántos ni dónde.

El problema es que, según detalló con ahínco el frenteamplista José María Villalta, la interpretación auténtica sí traería consigo un efecto retroactivo.

“Hay que hacer una discusión seria señores y señoras, una interpretación auténtica es devolvernos al momento en que se legisló y aplicar desde ahí la voluntad de los legisladores, no se vale decir que apoyan al proyecto pero no su retroactividad, eso no existe, seamos serios por favor”, aseguró.

Pese a ese alegato los diputados aprobaron el expediente con 43 votos a favor y uno en contra.

Villalta presentó entonces otras dos mociones para blindar el proyecto de cara al segundo debate: una para solicitar a Estudios Técnicos la elaboración de un informe respecto a los efectos potenciales de esta reforma en el plano económico y otra para consultar a las municipalidades al respecto.

Si bien en este punto logró convencer a diputados como el oficialista Welmer Ramos o Wálter Muñoz (PIN), ambas mociones fueron rechazadas por mayoría.

El próximo martes 26 de mayo se daría la votación en segundo debate.