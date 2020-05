Los hermanos Márquez vuelven a subirse a una moto

Madrid, España | Tras más de dos meses parados por la pandemia de coronavirus, los hermanos Marc y Álex Márquez, campeones del mundo de MotoGP y Moto2, respectivamente, volvieron a entrenar el martes pasado subidos a una moto de motocross.



"He estado un poco nervioso porque quieras que no, dices 'se me habrá olvidado', pero enseguida te quitas ese gusanillo y un poquito de rodaje también viene bien al cuerpo", dijo Marc Márquez en un vídeo publicado este jueves por su equipo.

En las imágenes se puede ver al seis veces campeón del mundo de MotoGP y a su hermano, Álex, entrenar en el circuito de motocross de El Bosquet de Ponts, a unos 40 km de su residencia de Cervera, en el noreste de España.

"Está claro que el primer día de moto después de dos meses se hace largo, pero poco a poco vamos volviendo a la normalidad", añadió Marc Márquez.

"He disfrutado mucho encima de la moto, es como volver a empezar en pretemporada porque ahora todavía queda mucho para empezar", afirmó Álex Márquez, que esta temporada es compañero de su hermano en el equipo Repsol-Honda de la máxima categoría del motociclismo.

El gobierno regional de Andalucía y Dorna, la empresa promotora del Mundial de MotoGP, han solicitado retomar la temporada de MotoGP con dos Grandes Premios en el circuito de Jerez de la Frontera los fines de semana del 19 y del 26 de julio.

Estas carreras están pendientes de la autorización del gobierno español y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Lea también Motores El Gran Premio de Francia de motociclismo podría tener lugar en octubre Se trataría después de organizar "de 10 a 12 carreras" en Europa, de aquí a finales de noviembre, y después pruebas fuera de Europa si es posible.

Pese a esta cierta incertidumbre sobre cuándo comenzará la temporada, Álex Márquez considera que "volver a estar encima de la moto siempre es una buena noticia y empezar a entrenar no sólo físico sino también moto... Estoy contento por eso".