Zuckerberg defiende que Facebook haya retirado falsedad de Bolsonaro

El estadounidense Mark Zuckerberg dijo que Facebook estaba retirando informaciones falsas sobre el coronavirus, poniendo el ejemplo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, y reconoció que la red social no estaba lista para luchar contra las injerencias en las presidenciales estadounidenses de 2016.



Facebook retiró una afirmación del presidente brasileño Jair Bolsonaro según la cual los científicos habían "demostrado" que había una cura para el coronavirus.



"Eso obviamente no es verdad y por eso lo quitamos. No importa quién lo diga", afirmó Zuckerberg en una entrevista con la radio pública británica BBC.



Facebook eliminará de la plataforma todo el contenido que produzca "daño inmediato" a cualquier usuario, agregó Zuckerberg.



El presidente y fundador de la red social reconoció también que esta estuvo "rezagada" en la lucha contra la desinformación durante la última campaña electoral en Estados Unidos.



Prevenir las interferencias electorales representa una "carrera armamentista" contra países como Rusia, Irán o China, afirmó.



"Los países van a seguir tratando de interferir y vamos a ver problemas como este, pero hemos aprendido mucho desde 2016 y estoy bastante seguro de que podemos proteger la integridad de las próximas elecciones".



En busca de la reelección, el presidente Donald Trump se enfrentará al demócrata Joe Biden en unos comicios previstos el 3 de noviembre.



Facebook ha sido acusada de contribuir a la victoria de Trump contra Hillary Clinton hace cuatro años debido a la desinformación publicada en línea por gobiernos extranjeros.



En una declaración ante el Senado de Estados Unidos en octubre de 2017, Facebook admitió que contenidos respaldados por Rusia llegaron a 126 millones de estadounidenses en su plataforma durante y después de las elecciones presidenciales de 2016.