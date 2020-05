Tico con COVID-19 en Nueva Jersey tuvo que fabricar máquina para generar oxígeno

Corresponsal en el lugar: Elías Alvarado



Luis Ramírez es un costarricense que vive en Nueva Jersey que padece COVID-19 y no tiene seguro médico.

Pero, a pesar de la adversidad que enfrentaban él y su familia, no se quedó cruzado de brazos.

El 17 de abril acudió a un hospital ya que no se sentía bien pues padece de asma, pero no recibió tratamiento alguno, sin embargo, Luis no imaginaba la lucha que estaba por empezar para él y su familia.

15 días después de haber dado positivo al COVID-19 decidió volver a un hospital por la dificultad respiratoria que presentaba, ahí lo valoraron, pero no le recetaron ni le facilitaron ninguna medicina o tratamiento.

Luis siente que no recibió la atención necesaria debido a que no cuenta con seguro médico, pero viendo la situación en la que se encontraban él, su esposa y sus dos hijos se vio obligado a buscar una solución y fue así como con la ayuda de su esposa logró fabricar su propia máquina para generar oxígeno.

El ingenio y las ganas de luchar de este costarricense sin duda alguna hicieron que él y su familia vencieran al coronavirus desde su casa.