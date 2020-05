María Pretiz y Esteban Monge presentan el video “Lo que es real”

En una sesión íntima y hogareña, los cantautores nacionales María Pretiz y Esteban Monge se unieron para cantar “Lo que es real”, tema compuesto por la integrante femenina de este dueto.

“El cantarla a dúo con Esteban, tiene que ver con el hecho de que me imagino a dos personas en mi cuento; dos personas que no se pueden ver en vivo, pero que se animan desde ‘lo virtual’”, indicó la compositora.

La pieza fue desarrollada en cuestión de cuatro horas de grabación. Esto, porque ya han realizado diversas colaboraciones juntos, incluso, Pretiz fue arreglista y pianista en dos de los discos de Monge: “Por el tiempo y el espacio” (2003) y “De adioses y siempres” (2008).

“Con María tengo una relación de amistad y de trabajo que data de finales de los 90. Para mí ha sido un lujo haber contado con su colaboración en mis discos, así como haber compartido escenarios en muchas ocasiones. La calidad musical y literaria de las canciones de María es innegable; pero, por encima de eso, su calidez humana y su agudeza, hace que sea una de las personas con las que más me gusta conversar. No tengo cómo agradecerle que me haya convidado a interpretar esta canción a dúo”, externó el músico.

Lea también Entretenimiento Cantautor tico Esteban Monge grabó con el pianista de Serrat, Josep Mas "Kitflus"

La artista que cuenta con más de 30 años de carrera musical, nueve discos como solista y diversos premios a su haber, incluidos el de mejor compositora (2010) y mejor arreglista (2016) de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM), escribió la canción a inicios de mayo de 2020.

La pieza aborda el tema del confinamiento y cómo las personas deben arreglárselas para enfrentarse a la pandemia: en muchos casos solos, y en otros, enfrentándose a retos tecnológicos como sucede en el caso de los adultos mayores.

“Me movió a escribirla el tema de la soledad en esta situación. Lo extraño que resulta vernos solo por pantallas, lo que cuesta cuidarse a uno mismo cuando nadie te ve. También me movió las multitudes de vídeos tan extremadamente creativos de gente que crea desde coreografías hasta juegos, sobre todo al principio del confinamiento. Ahora hay mucha rabia. La idea salió de enterarme de tantos viejitos muriendo solos. Lo ‘real’, en este contexto, para mí viene a ser tanto la tremenda generosidad como el más absoluto egoísmo. Todo se hace más evidente en crisis como esta”, expresó la cantautora.

En cuanto a la realización del video, estuvo a cargo de experimentado productor Carlos “Pipo” Chaves, ganador de un Latin Grammy (2017), por su producción con la Orquesta Sinfónica Nacional.

El audiovisual que fue lanzado el pasado 11 de mayo, puede disfrutarse en la cuenta de YouTube de Esteban Monge.

Además, la canción estará pronto en la cuenta de Spotify de su creadora, junto al resto de su música; la cual se caracteriza por incluir diversos géneros musicales, como el jazz, la balada, la bossa nova, elementos folkóricos y pinceladas de rock.