Presidente del Cartaginés asegura que los ingresos del equipo han bajado hasta un 45%

El Club Sport Cartaginés está viviendo una situación económica complicada, el no recibir ingresos por conceptos de taquillas y patrocinadores han pasado factura en la institución brumosa y calculan que las entradas económicas han disminuido entre un 40 a un 45%.

El presidente del equipo, Leonardo Vargas, estuvo de invitado en Teletica Deportes Radio y comentó cómo se trabaja para mantener el club.

La afición blanquiazul se ha aliado con el jerarca y han creado la campaña de gradería virtual, que consiste en la venta de entradas que van desde los 2.000 hasta los 5.000 colones.

“Gradería virtual es una iniciativa de los aficionados, nosotros solo le dimos forma, consiste en la venta de tres tipos de entradas con precios de 2.000, 3.000 y 5.000 colones. Lo que esto genere nos va a ayudar bastante para balancear estos meses tan difíciles”, expresó el presidente del Cartaginés a Teletica Radio.

Vargas fue claro con respecto al tema de contracción de jugadores en tiempos tan difíciles, es consiente que será imposible subirles los salarios, pero que tratará de mantener a la mayoría en el plantel.

También indicó que lo que pase al finalizar el torneo será clave para su futuro.

“Quiero dar prioridad a los jugadores que están en el equipo, no han tenido meses de exposición va a ser muy complicado que los jugadores puedan cambiar de club. Pero aún no hemos analizado eso, estamos esperando ver como terminamos, la clasificación da solvencia no clasificar hará que tengamos menos para contratar”, expresó el presidente brumoso.

En temas meramente deportivos el jerarca sabe que el club para poder clasificar y generar dinero debe obtener resultados positivos en casa.

“Necesitamos puntuar de tres en los cuatro partidos en casa, esos 12 puntos son vitales para la clasificación, ahí van a demostrar la responsabilidad que tiene por el club, si logran hacerlo vamos a tratar de mantenerlos”, dijo el mandatario blanquiazul.

Cartaginés reiniciará el torneo este próximo martes ante Liga Deportiva Alajuelense en el José Rafel “Fello” Meza, donde hace más de tres años no puede vencer al equipo manudo.