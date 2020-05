Explosión en Los Ángeles deja al menos 11 bomberos heridos

Al menos 11 bomberos resultaron heridos en el centro de Los Ángeles cuando un incendio en un edificio comercial provocó una gran explosión y se extendió a las estructuras cercanas el sábado (16.05.2020) por la noche, informó el Departamento de Bomberos (LAFD, por sus siglas en inglés).

Los equipos estaban luchando contra un incendio en un edificio comercial de la ciudad cuando ocurrió la explosión. Los heridos sufrieron quemaduras, pero se desconoce la gravedad de sus heridas, dijo el capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Erik Scott, a la prensa.



Major fire in Little Tokyo/downtown Los Angeles at San Pedro and Third. Dangerously close to Skid Row residents, senior and low income housing. Major smoke screen, ash is raining for blocks. pic.twitter.com/s4coh3xbgq