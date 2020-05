Video: José María Figueres sorprende a todos con particular ejercicio

El expresidente de la República, Jose María Figueres Olsen, sorprendió a sus seguidores de Instagram por realizar un particular ejercicio.



En el vídeo adjunto se muestra a Figueres en ropa deportiva, en un tapete de yoga y junto a su perra Laika.

“Hola cómo están, ahora que estamos pasando más tiempo en la casa, también hay que estar haciendo ejercicios, y a mí me llegó este en internet que me gustó muchísimo y por eso lo quiero compartir. Póngase una ropa bien cómoda y yo lo acompaño de música para motivarme, así que aquí va…música”, dice el político antes de iniciar el particular ejercicio.

Al ritmo de la canción “El Ojo del Tigre”, el exmandatario inicia su rutina y sorprende a muchos.

Sus seguidores no dudaron en comentar “No podía creer tanta flexibilidad y como que está en tan buena forma”, “Don José María, me fui en todas”, “Qué agarrada de maje me pegaste”, “Me la creí, calidad de rutinas”, entre otros.

No se pierda los detalles en el vídeo adjunto.