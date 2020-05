Brasil supera las 15.000 muertes por COVID-19

Brasil superó este sábado los 15.000 muertos por el nuevo coronavirus y los 230.000 contagiados, según cifras oficiales, que lo convierten en el quinto país con el mayor número de casos de COVID-19.



Con 15.633 muertos y 233.142 casos confirmados, Brasil es el país latinoamericano más afectado por el virus, que ya se ha cobrado casi 310.000 vidas en todo el planeta.



El número de casos, sin embargo, podría ser hasta 15 veces superior, dado que no se han generalizado los exámenes, según expertos.



Este sábado, un día después de que Nelson Teich renunciara como ministro de Salud, Brasil registró 816 óbitos y 14.919 nuevos casos en las últimas 24 horas.



A pesar del avance de la pandemia, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a atacar más temprano las medidas de confinamiento.



"El desempleo, el hambre y la miseria será (sic) el futuro de aquellos que apoyan la tiranía del aislamiento total", tuiteó el mandatario de ultraderecha un día después de perder a su segundo ministro de Salud por la crisis del coronavirus.



El oncólogo Nelson Teich estuvo menos de un mes en el cargo. Había asumido el 17 de abril, después de que Bolsonaro destituyera a Luiz Henrique Mandetta, quien era favorable a las medidas de cuarentena y defendía que los protocolos de tratamiento estuviesen basados en criterios científicos.



Bolsonaro aboga por la "vuelta a la normalidad" con argumentos económicos, y promueve el uso de cloroquina e hidroxicloroquina en el tratamiento de la enfermedad.



Teich renunció por "incompatibilidades" con el presidente, informó a la AFP una fuente del Ministerio de la Salud. Aunque el ahora exministro no comentó los motivos de su salida.



Estaba previsto que Bolsonaro, que no ha comentado la salida de Teich, realizara la noche de este sábado un pronunciamiento en cadena de radio y televisión, sin embargo, la asesoría de comunicación de la Presidencia informó esta tarde que el mandatario la ha cancelado.



Con la salida de Teich, el número dos del ministerio, el general Eduardo Pazuello, asumió la carpeta de forma interina.