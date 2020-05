Andrés Carevic: "haremos un gran esfuerzo para traernos los tres puntos de Cartago"

La Liga Deportiva Alajuelense disputará el martes ante el Club Sport Cartaginés en el 'Fello' Meza (8 p. m.), uno de los juegos más atractivos de la reanudación del campeonato nacional.



Alajuelense mantiene una racha de tres años sin perder en Cartago, no obstante, el técnico Hernán Medford también mantiene un balance muy positivo cuando enfrenta a los manudos.



En este mismo Torneo de Clausura 2020, Cartaginés empató ante la Liga en el Morera Soto con Medford en el banquillo, por lo que para Andrés Carevic, el juego del martes será sumamente complicado.



"Vamos a tratar de enfrentar al próximo rival con toda la seriedad y poder ganarlo, nosotros pensamos en lo que tenemos que hacer, es un juego difícil y tenemos que dar el máximo".



"Sabemos que es un juego importante, hay que poner aprueba a nuestro equipo y no podemos perder nuestro objetivo, hay que sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Haremos un gran esfuerzo para traernos los tres puntos de Cartago", dijo Andrés Carevic.



Alajuelense no pierde en el 'Fello' Meza desde el 19 de marzo del 2017, para un total de cinco juegos, con tres victorias, dos empates, 14 goles anotados y siete goles recibidos.



Observe más detalles en el video que aparece adjunto.