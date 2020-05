Mexicano Diego González asegura que Jafet Soto gana los partidos fuera de las canchas

Durante el espacio de Teletica Deportes Radio el lateral izquierdo del Herediano, Diego González manifestó, desde su casa en Tequila, México, que el dirigente florense Jafet Soto es capaz de ganar partidos importantes fuera del campo.



González añadió que dentro del terreno de juego los futbolistas hacen su trabajo, pero en las previas de los duelos finales el dirigente empieza a sacar ventaja.



El zaguero indicó que Soto sabe mucho de fútbol, lo destacó como director técnico y como gerente, incuso lo compara con Ricardo Lavolpe.



“Jafet tiene mucho que ver en el éxito del equipo, además de su trabajo de campo con los futbolistas. Él juega sus partidos desde afuera y por eso es el mejor gerente que existe en el fútbol costarricense”, mencionó González.



Actualmente, González se encuentra en México, por lo que su regreso para el cierre del certamen es imposible por el simple hecho del cierre de fronteras.



Sin embargo, el lateral explicó que está listo por si existe una posibilidad de viajar.



“Por las fechas es casi seguro que no regresemos, pero yo estoy listo y que me digan vente y tienes que jugar en tres días. Hasta ahorita no me han dicho que no, pero se entiende la situación”, finalizó el azteca.



González viajó a México, junto a su compatriota Luis López, a inicios del mes de abril y permanece en su domicilio desde entonces.



Usted puede escuchar y observar la entrevista completa con Diego González a través del Facebook de Teletica Radio aquí.