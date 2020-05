Alex López: "el día que no tenga opciones en el extranjero, regreso a Olimpia"

Durante un programa deportivo de Radio América de Honduras, el volante de Alajuelense, Alexander López, explicó que cuando se acaben las opciones en el fútbol internacional regresará, sin dudarlo, a culminar su carrera en el club Olimpia.



“Eso siempre va a estar en que el día que yo no tenga otra oportunidad de jugar en el extranjero siempre voy a tener las puertas abiertas en el Olimpia, me daría pacer regresar al equipo que me vio nacer”, comentó el catracho.



Por el momento el internacional de La Liga tienen contrato con los manudos y resaltó que sus compatriotas lo dejaron solo, siendo López, por ahora, el único catracho en Costa Rica.



“La verdad es que me he quedado solo, como dicen en Honduras, como la pulpa (risas), pero aquí estamos representando a Honduras de la mejor manera”, indicó Alexander.



Durante la entrevista, López dio detalles sobre los protocolos que implementa el Ministerio de Salud con respecto a los entrenamientos y la reanudación del torneo.



Para la prensa catracha, el que se reanude el torneo tico es todo un acontecimiento, resaltando que es la primera liga latinoamericana que retoma el campeonato.



López se preguntó qué pasaría si su equipo sale campeón nacional, considerando que no se podrían hacer celebraciones masivas en sitios públicos.



Finalmente, el “diez” manudo recalcó la importancia de ser responsables y la necesidad de acatar las órdenes sanitarias porque en caso que la Liga de un caso positivo de COVID-19 el torneo se volvería a detener.