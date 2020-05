Poco más de 8.000 casos de bono Proteger han tenido impedimento para ser aceptados

Según el Ministerio de Trabajo de momento no se ha realizado ningún rechazo oficial de algún caso del Bono Proteger.

Las notificaciones que se han hecho y que superan las 8 mil, ha sido porque algunas personas no han registrado bien los datos que se solicitan en el formulario para obtener este beneficio o bien porque, por algún error, no cumplen con las disposiciones establecidas, por ejemplo, personas que ya no laboran para el estado pero que siguen apareciendo como empleados públicos.

Para corregir estos problemas el Ministerio de Trabajo informó el viernes anterior en una transmisión con el IMAS realizada por Facebook que desde el lunes estaría activa una actualización en la plataforma actual de bonoproteger.go.cr para que las personas pudieran acceder y solucionar dicha situación, sin embargo, esto no se ha concretado.

Según la entidad, aún trabajan en esta iniciativa y que esperan esta semana tenerla lista.

Las autoridades recuerdan a la población que todavía pueden accesar a la página para enviar la solicitud y poder recibir el bono.

Quienes tengan dificultad de accesar a la plataforma digital puede llamar al 800-000-4627 y ahí le darán una cita para que acuda a una sede del IMAS y así brindarle la ayuda necesaria.

De igual forma, las personas que aún no reciben un mensaje o un correo de notificación que le avise que su caso está siendo analizado, no quiere decir que no haya sido aprobado.

Si ese mensaje no llega, es importante que esté revisando si existe depósito en la cuenta bancaria con el # iban que incluyó en la solicitud.

Tome en cuenta que también en la plataforma usted puede ingresar a actualizar datos como el número de cuenta o bien la declaración jurada, en caso de que se haya equivocado.

Solo debe ingresar a la página, ir a la pestañada superior derecha y donde dice actualización de expediente dar clic, colocar el número de cédula.

Le llegará un mensaje de texto con un número que usara como clave en donde dice # de activación y posteriormente podrá realizar la actualización de datos.

Actualmente se han realizado 198 mil depósitos del Bono Proteger.