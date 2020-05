Cuatro extranjeros están al acecho del liderato de goleo de Christian Bolaños

Con la reanudación del torneo local, las luchas y clasificaciones vuelven a encender chispas y el goleo no es la excepción. Christian Bolaños del Saprissa lidera la tabla, pero sus perseguidores le darán pelea.



El volante ofensivo morado ha macado un total de 12 anotaciones en las primeras 15 fechas del clausura, superando por tres al cubano del Club Sport Cartaginés, Marcel Hernández quien ha perforado las redes en nueve oportunidades.



En la tercera casilla, comparten la posición los atacantes sancarleños, Julio Cruz y Jorman Aguilar. El azteca y el canalero han marcado en ocho ocasiones.



Pero con esa misma cantidad de goles aparece el jamaiquino del Santos de Guápiles, Javon East, quien ha jugado un total de 12 partidos en todo el clausura.



Para Christian Bolaños, la prioridad es lo que pueda mostrar el equipo en el plano grupal e interpone el título de campeón por encima de ser goleador del campeonato.



Bolaños expresó en el espacio de Crónica, que transmite Teletica Radio en los 91.5, que cambiaría "el goleo por la medalla de campeón nacional”.

Durante el espacio radiofónico, el volante incluso bromeó con el tema de su goleo.

“Mis compañeros me decían, Bola manda que suspendieron el campeonato en el que usted iba a quedar de goleador (risas)”, finalizó Bolaños.

Keylor Soto del Pérez Zeledón y Jonathan Moya de Alajuelense completan la lista de los mejores anotares del certamen de clausura.

Los 12 goles de Christian Bolaños:



- Fecha 1 vs San Carlos al minuto 79’, estadio Carlos Ugalde.

- Fecha 2 vs Guadalupe al 42’, estadio Ricardo Saprissa.

- Fecha 3 vs Cartaginés al 64’, estadio Fello Meza.

- Fecha 7 vs Limón al 8’, estadio Juan Gobán.

- Fecha 8 vs Alajuelense al 16’, estadio Ricardo Saprissa.

- Fecha 11 vs La U al 7’, 33’ y 57’ en el estadio Ricardo Saprissa.

- Fecha 12 vs San Carlos al 18’, estadio Ricardo Saprissa.

- Fecha 14 vs Cartaginés al 32’ y 54, estadio Ricardo Saprissa.

- Fecha 15 vs Pérez Zeledón al 83’, estadio Municipal.