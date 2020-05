Árbitros están listos para regresar a las canchas

Tras darse a conocer que la Primera División y la Liga de Ascenso regresan a la competencia en los próximos días, los árbitros también aseguran estar listos para estar nuevamente en los terrenos de juego.



Así como los futbolistas estuvieron cerca de 40 días entrenando desde sus casas, los silbateros también cumplieron con trabajo especifico y monitoreado por un preparador físico.



“Lo que se ha realizado son asignaciones de entrenamientos mediante planes adaptados. Hoy puedo decir que los árbitros están listos para regresar. He visto el trabajo de ellos, han estado activos, he visto la preocupación por mantenerse bien. Están listos para volver al terreno de juego y arbitrar sin problema alguno. Si bien hubo una pausa, no han dejado de entrenar”, dijo Jasson Rodríguez predador físico en un comunicado enviado por la Fedefutbol.



Para los encargados de impartir justicia, la noticia del regreso del fútbol también representa un gran alivio, ya que el ingreso económico también es sumamente importante para el gremio arbitral.



“Es una gran noticia que vuelva el torneo y podamos regresar a los terrenos de juego que es lo que tanto nos gusta. Para los que vivimos de esto es una buena noticia porque vamos a volver a tener ingresos, más en esta situación tan difícil del país y del torneo. Estamos listos para regresar”, aseguró el árbitro Ricardo Montero.



El panel arbitral aplicó la tecnología durante todo este tiempo para llegar en buena forma física y técnica para el regreso del certamen la próxima semana.



Aquí las declaraciones de Ricardo Montero