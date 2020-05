Marvin Angulo: 'El fútbol es una buena iniciativa para incentivar a la gente que se quede en casa'

El volante del Saprissa, Marvin Angulo, cree que el fútbol se puede convertir en una iniciativa que ayude a que la gente se quede en casa para ver los partidos por la televisión justo en medio de la pandemia que vive el país por el COVID-19.



Considerando que Costa Rica es un país futbolero, el mediocampista morado confía en la buena oportunidad que tendrán los ticos con el regreso del fútbol.



“La noticia es buena para nosotros y para todo el pueblo por todo lo que hemos pasado. El fútbol es una buena iniciativa para incentivar que la gente se quede en la casa y que disfrute de los partidos”, sentenció Angulo.



Angulo agregó que el fútbol se convierte en un gran ejemplo para el país y quedará en cada futbolista ser responsable para cumplir con todas las órdenes sanitarias impuestas por el ministro, Daniel Salas.

“Hay que seguir los protocolos de la mejor manera si no se viene abajo esto y otra vez volvemos a quedarnos en la casa y eso no lo queremos”, indicó.



En el plano deportivo, el estar más de dos meses sin trabajos de campo junto al resto de compañeros pasa factura, misma que intentarán no llegue a perjudicar por completo al equipo morado.



Esta semana previa a la reanudación podría presentar una franca mejoría a los futbolistas, para que algunos recuperen peso y masa corporal y otros puedan engancharse en el ritmo de juego.



Saprissa volverá a la acción ante el Herediano, por lo que el partido generará una alta exigencia considerando que el rival llega en las mismas circunstancias.