Alajuelense priorizaría renovaciones de Carevic, Moreira y Machado

La Liga Deportiva Alajuelense no sólo se prepara para la reanudación del Campeonato Nacional, si no que, también dentro de sus prioridades están las renovaciones de cuatro de sus jugadores y su técnico.



En análisis están los futbolistas Adolfo Machado, Kenner Gutiérrez, Cristopher Meneses, Leonel Moreira y el estratega Andrés Carevic, sin embargo, la dirigencia manuda tiene más necesidad de negociar con algunos de ellos.



Las prioridades de Alajuelense pasarían por poder retener seis meses más a su portero Leonel Moreira, ficha del Pachuca de México, el defensor panameño Adolfo Marchado, titular desde su llegada a la Liga y el argentino Andrés Carevic, pieza fundamental en el último campeonato.



“Hemos hablado con Agustín de este tema. Como lo he dicho anteriormente, si me gustaría quedarme, por lo menos terminar el año acá de una buena forma, por otros temas que tenemos en la familia, que son importantes, pero en estos días estamos tratando de hablar con las dos partes para ver a qué punto llegamos y finiquitar eso”, aseguró el defensa Leonel Moreira.





Aunque por el momento la dirección deportiva de Alajuelense encabezada por Agustín Lleida lleva con calma las conversaciones con los que terminan contrato, el regreso del torneo le permitirá a los rojinegros llevar una negociación con cada de uno de los jugadores y técnico.



"Se va trabajando de manera individual, hay aspectos en los que hay que tomar una decisión pronto y hay otros que prefiero aguantarme para ver como evoluciona el mercado y de acuerdo a eso tomar decisiones. Con algunos jugadores corremos más que con otros", dijo Agustín Lleida.

En números durante este certamen Leonel Moreira ha jugado 674 minutos, Adolfo Machado 1224, Kenner Gutiérrez 541 y Christopher Meneses 191.

La única renovación que ha realizado Alajuelense por el momento fue la de Ariel Lassiter, firmando hasta el 2023.