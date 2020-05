Facebook se excusa por su influencia en actos violentos en Sri Lanka en 2018

Facebook presentó sus excusas por su papel en actos violentos ocurridos en 2018 en Sri Lanka, tras una investigación que determinó que rumores y discursos de odio transmitidos a través de la plataforma podrían haber generado una oleada de ataques contra gente de confesión musulmana.



A comienzos de 2018 hubo un estallido de violencia contra la minoría musulmana, atizada a través de las redes sociales, lo que condujo al gobierno esrilanqués a declarar el estado de emergencia y bloquear el acceso a Facebook.



Luego, la red social encargó una investigación para aclarar su papel. En su informe, los investigadores consideraron que los contenidos de odio difundidos a través de la plataforma pudieron haber suscitado este movimiento.



"Deploramos el mal uso de nuestra plataforma", indicó Facebook en un comunicado en Bloomberg News luego de que se conocieran el martes los resultados de la investigación. "Reconocemos el impacto muy real sobre los derechos humanos resultado de ello y nos disculpamos", añadió.



Entonces, al menos tres personas fueron asesinadas y 20 heridas. Mezquitas y comercios de musulmanes fueron incendiados, sobre todo en el centro del país cuya mayoría es budista.



El discurso de odio y los rumores difundidos a través de Facebook "pudieron haber conducido a la violencia 'offline'", señaló Article One, empresa consultora sobre derechos humanos encargada de la investigación.



Estos expertos sugieren que antes de estos disturbios, Facebook no había eliminado estos contenidos, que no sólo se mantuvieron "sino que se extendieron" en la plataforma.



En 2018, funcionarios esrilanqueses habían afirmado que los autores de los actos violentos utilizaron Facebook para coordinarse, y que la plataforma contaba con "sólo dos personas" para examinar los contenidos transmitidos en cingalés, lengua de la mayoría étnica del país, responsable de los ataques.



Esa red social cuenta con 4,4 millones de usuarios activos diariamente en Sri Lanka, señaló Article One.



El gigante estadounidense afirma que ha tomado medidas durante los dos últimos años para una mejor protección de los derechos humanos.



