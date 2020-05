Liga de Ascenso da por terminada la fase regular y define los clasificados a los cuartos de final

La Liga de Ascenso tomó la decisión de suspender la fase regular del torneo y definió los clasificados para los cuartos de final.

A la etapa regular del campeonato le restaban cinco fechas y al darse por concluida, los equipos clasificados son: Puntarenas FC, Guanacasteca, Barrio México y Carmelita en el Grupo A, mientras que en el Grupo B avanzan Sporting FC, Escazú, Uruguay y Fútbol Consultans.

Así las cosas, los cuartos de final de se jugarán de la siguiente manera a partir del 23 de mayo.

Puntarenas FC vs Fútbol Consultants



CS Uruguay vs AD Guanacasteca



Juventud Escazuceña vs Barrio México



Sporting FC vs AD Carmelita



Además, la Liga de Ascenso definió que se debe jugar una serie de ida y vuelta para definir el descendido a Linafa entre Curridabat FC y AD Santa Rosa.