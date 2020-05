Selección de Futbol Sala conoció las fechas para el próximo mundial

Como parte de las modificaciones en su calendario para algunos eventos, la FIFA anunció que el mundial de Fútbol Sala se desarrollará en setiembre del 2021 en Lituania.



Para el técnico de la selección de Costa Rica esta noticia era lo mejor que le podía pasar a la competición y ahora espera tener claro cuándo se realizará la eliminatoria.



“La noticia no nos toma por sorpresa del todo teniendo en cuenta que el calendario oficial de la FIFA se está posponiendo para el 2021, y nos parece correcto ya que no se sabe cuándo se estará habilitando vuelos y regulando todo el tema sanitario. El cambio es bueno por un tema de salud, y es importante saber desde ya las fechas en que se realizará en Lituania el Mundial y estar muy atentos a las fechas de las eliminatorias”, aseguró el director técnico Carlos Quirós.



Dentro de los eventos confirmados por FIFA también está el mundial sub 17 femenino de la India que se jugará del 17 de febrero al 7 de marzo del 2021 y también el mundial juvenil que realizará Costa Rica junto a Panamá se estará desarrollando del 20 de enero al 6 de febrero del 2021.



De esta Forma el máximo ente del fútbol poco a poco va anunciando las fechas de aquellas competencias que no se pudieron realizar este año por el Coronavirus.