Salud recomienda uso de mascarilla en transporte, atención al público y reuniones

El ministro de Salud, Daniel Salas, anunció este martes que el uso de mascarillas para evitar contagios de COVID-19 es recomendable en el sector transporte, atención al público y reuniones presenciales con una duración que supere los 15 minutos. ​

Además, afirmó que su uso no sustituye, de ninguna manera, el distanciamiento social entre personas (aproximadamente dos metros), el lavado de manos ni el protocolo de estornudo y tos.

“Queremos que el uso de mascarilla no se convierta en una falsa seguridad que nos relaje en las medidas de prevención que siempre deben estar presentes. La mascarilla pude ser comprada o fabricada en casa, e incluso pueden ser sustituida por las caretas de plástico, no obstante, hay medidas que se deben verificar en cualquiera de los escenarios”, señaló Salas.

Instrucciones básicas para su uso adecuado

• Lavarse las manos con agua y jabón antes de ponerse la mascarilla.

• Verificar que no tenga rasgaduras o agujeros.

• Colocarla de forma que cubra toda la nariz y la boca. Asegurarse que no haya espacios entre la cara y la mascarilla.

• No tocarla para evitar la contaminación. Si se toca debe lavarse las manos con agua y jabón.

• No quitársela mientras se esté en público.

• Debe cambiarse cuando esté húmeda. La mascarilla quirúrgica no es reutilizable.

• Al momento de retirarla debe hacerse de atrás hacia adelante sin tocar la parte frontal y lavarse inmediatamente con agua y jabón.

• La mascarilla debe desecharse en un recipiente cerrado.

¿Cómo deben ser las mascarillas quirúrgicas?

• Debe tener varias capas (si se abre una se observan las diferentes capas).

• No dejan pasar ni la luz ni el aire (si se pone ante los ojos no se puede ver a través de ella y si se sopla no dejar pasar el aire).

• No deja pasar el agua a través de ella (verter un poco de agua en ellas y sostener en el aire; no debe haber fugas).

“El uso de mascarilla es complementario, colabora tomando en cuenta que existe una posibilidad, aunque menor, de contagio por parte de personas asintomáticas. Pero siempre, las personas con síntomas requerimos que no salgan de casa”, agregó el Ministro.

En Costa Rica no se ha instaurado la transmisión comunitaria de COVID-19; por eso, hasta ahora se recomienda el uso de los cubrebocas, según indicó Daniel Salas.



Las mascarillas no deben usarse en niños menores de dos años, personas con problemas respiratorios, personas inconscientes, con capacidad disminuida o en personas que no sean capaces de quitárselas sin ayuda.