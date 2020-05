Ibrahimovic sobre The Last Dance de Jordan: 'ahora entienden cómo es jugar con un ganador'

Zlatan Ibrahimovic encendió sus redes sociales con declaraciones sobre la serie The Last Dance, que retrata la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls de la NBA.



Al delantero sueco del AC Milan, fiel a su estilo excéntrico, no le faltó autoestima para incluso compararse con el que es considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos.

“Es bueno ver The Last Dance. Ahora entienden cómo es jugar con un deportista ganador. Les guste o no. Si no les gusta, entonces no practiquen el deporte”, escribió en sus redes sociales.

‘Ibra’ hizo referencia al capítulo en el que Jordan detalla las maneras que tenía para motivar a sus compañeros para que “mejoraran”.

Jordan aseguró que el líder del equipo debe ser exigente, al punto inclusive de ser agresivo, situación que algunos compañeros criticaron “porque se sentían muy presionados”.

​Aunque muchos aficionados ven descompensada la comparación, resaltan la mentalidad ganadora del sueco.

Con 38 años de edad, Ibrahimovic acumula 11 títulos de liga en diferentes países: dos con Ajax, tres con el Inter, uno con el Barcelona, uno con el Milan y cuatro con el PSG; además de copas nacionales, una Europa League (Manchester United), una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, ambos con el Barcelona.

Michael Jordan, por su parte, tiene seis anillos de NBA, marcó su época y sigue como modelo de inspiración para el deporte en general.