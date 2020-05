Presidente de La U ve imposible llegada de patrocinadores y tiene criterios encontrados con el protocolo de salud

Aunque el presidente de La U Universitarios Juan Carlos Garita ve positivo el regreso del fútbol por lo que se juega en la parte deportiva en las próximas siete fechas, pero la realidad en el aspecto económico es otra.



Según explica el jerarca de La U, a ocho equipos se les hará casi imposible tener nuevos ingresos y reactivar la economía durante este periodo.



"Las economías de todos los clubes son distintas. No va a suceder que lleguen nuevas marcas o patrocinadores, ya que, el torneo para nosotros se va a reactivar solo 15 días, no es una cantidad de tiempo importante. Tampoco los patrocinadores que se fueron durante estos días van a regresar, entonces del todo no es una reactivación económica", dijo Juan Carlos Garita.



El represente de La U Universitarios también tiene criterios encontrados con respecto al protocolo que se utilizará para el regreso del fútbol.



"Esto un deporte de contacto, no entiendo que hago con tener a los jugadores en el baño, en el banquillo, haciendo fila a tres metros, si después van a tener que correr detrás de un balón donde tendrán contacto durante todo el partido, me parece incoherente. Pero para eso están los técnicos en salud y vamos a respetar la normativa", aseguró Garita.



La U Universitarios está en la última casilla de la tabla de posiciones y lucha por no descender.