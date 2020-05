Salud no permitirá "túneles de desinfección" en Costa Rica

El Ministerio de Salud no permitirá el uso de "túneles de desinfección" en Costa Rica.

Cuando una persona atraviesa la cabina, se activan los sensores y se libera una sustancia desinfectante. Comerciantes y hasta equipos de fútbol utilizaron este mecanismo como una forma de prevenir casos de COVID-19.

Sin embargo, tras el llamado de atención de salud, tendrán que ser retirados.

"No está recomendado, no está permitido dado el riesgo a la salud que representa. Vamos a dar seguimiento a la deshabilitación de los que estén en este momento funcionando", dijo el ministro Daniel Salas en una conferencia de prensa.



"Avisamos al Centro Nacional de Intoxicaciones en caso de que se reporten intoxicados por eso", agregó el jerarca.



​Algunos casos

Días atrás, trascendió que el Mercado Central instaló un "túnel de desinfección" en su entrada principal. Esa medida respondía a un plan piloto para encontrar la mejor forma de prevenir el COVID-19.

Consultado al respecto, tras la declaración de la autoridad, el administrador Roberto Campos comentó que fue retirado casi de inmediato. Aunque tuvo aceptación entre los visitantes, los posibles efectos en la salud y los inconvenientes de espacio los obligaron a desinstalarlo.

Además, Campos asegura respetar los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud.

“No tuvimos ninguna reacción adversa en el momento, pero podría dar porque no todos estamos acostumbrados al producto”, explicó.



“Fue una opción más que estudiamos con el fin de que el Mercado tuviera alternativas para recibir a la gente. Pero se quedó en eso, una opción más que no iba a dar muchos frutos", lamentó.



Guadalupe FC, equipo de fútbol, también implementó esta cuestionada tecnología.

"No hemos recibido ninguna notificación al respecto, pero sí vamos a hablar con ellos (Ministerio de Salud) para que vengan y los investiguen, para que los analicen y si dicen que no trae ningún beneficio o no sirven, los quitaríamos. Esperamos que ellos nos den una información algo más formal”, dijo a Teletica.com Robert Garbanzo, gerente del equipo.

A pesar de la consulta enviada por este medio, el Ministerio de Salud no detalló cuántas cabinas han detectado en el país y si ya emitieron notificaciones formales para su retiro.